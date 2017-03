publié le 24/03/2017 à 11:35

Cap sur l'édition 2017 des Nuits de Fourvière. On en sait un peu plus sur la programmation du festival culturel lyonnais, qui vient de dévoiler quelques noms supplémentaires. Et entre concerts, théâtre, opéra, danse et cirque, le cru 2017 est très alléchant. L'événement se déroulera du 1er juin au 5 août prochain, à Lyon. Avec au programme, de belles têtes d'affiche musicales comme Norah Jones, Benjamin Biolay, Julien Doré, Benjamin Clementine, Les Insus ou Alt-J, mais aussi du théâtre, avec notamment la présente d'Isabelle Huppert pour une lecture de textes de Sade, le 3 juillet.



Pour ouvrir les festivités, -M- fera son grand retour sur scène, du 1er au 3 juin. Julien Doré, actuellement en tournée dans toute la France, fera un détour par Lyon le 16 juin, Benjamin Biolay le 19, le pianiste français Yann Tiersen se produira le 7 juillet, Camille est également de retour et sera sur la scène de Nuits de Fourvière le 20 juillet.

Laurent Gerra présentera son nouveau spectacle

Sur près de deux mois, artistes et comédiens se succéderont dans le théâtre antique de Lugdunum. À noter également, la présence de Laurent Gerra les 11 et 12 juillet. Le festival met à l'honneur le cirque, avec la dernière saison du cirque Plume et l'opéra. Enfin, le reggae sera célébré avec Calypso Rose le 14, le tango le 16, le blues le 19 et la soul le 22 juillet, lors de nuits spéciales. Quelque 150.000 spectateurs sont attendus pour cette nouvelle édition.

Rendez-vous sur le site de l'événement pour découvrir l'intégralité de la programmation du festival 2017.