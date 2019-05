Mathilde Seigner : "Au cinéma, plus t'es odieux, plus on te respecte"

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud , Eric Dussart et Patrice Carmouze .

Le 3 juillet, Mathilde Seigner sera à l'affiche d'une autre comédie, Ibiza, aux côtés de Christian Clavier. Elle donnera ensuite la réplique à Alexandra Lamy et Josiane Balasko dans Un tour chez ma fille d'Eric Lavaine, la suite de Retour chez ma mère sorti en 2016 qui avait attiré plus de 2 millions de spectateurs.

Après avoir joué une actrice dans Edmond en janvier dernier, Mathilde Seigner récidive avec Ni une, ni deux . Cette comédie a été réalisée par Anne Giafferi, à qui l'on doit la série Fais pas çi, fais pas ça sur France 2. La cinéaste a eu l'idée du film après avoir vu un reportage télévisé sur des jumelles séparées à la naissance et adoptées par deux familles différentes. Dans le long métrage, Mathilde Seigner incarne justement des jumelles. Deux rôles aux antipodes qui lui permettent de réaliser une véritable performance d'actrice. François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh, Marie-Anne Chazel, Nicolas Briançon et même la journaliste Anne-Sophie Lapix dans son propre rôle, complètent le casting. Ni une, ni deux débarquera sur grand écran le 29 mai prochain !

Mathilde Seigner est à l'affiche de "Ni une, ni deux", un film sur l’univers du cinéma et les actrices. La comédienne est l'invitée de Stéphane Bern le 22 mai 2019.

