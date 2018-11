publié le 03/11/2018 à 12:30

> Marianne James : "Rien n'est jamais venu de TF1" Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Durée : 02:23 | Date : 03/11/2018

> LFAUIT : Marianne James a-t-elle envie de continuer ? Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Durée : 01:17 | Date : 03/11/2018

> Marianne James et son éviction de l'Eurovision : "Ils sont gonflés quand même !" Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Durée : 02:31 | Date : 03/11/2018

> Marianne James : l'émission qu'elle a failli présenter Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Durée : 01:49 | Date : 03/11/2018

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Marianne James ! La chanteuse et animatrice télé est actuellement sur la scène de la Grande Comédie à Paris avec son spectacle Tatie Jambon.



Au programme de ce samedi : l'artiste révèle le nom de la célèbre émission de TF1 à laquelle elle aurait adoré participer et nous dit tout sur les coulisses de La France a un incroyable talent. Virée de l'Eurovision par France 2 en février dernier, Marianne James explique également comment elle a vécu son éviction. Entre rires, confidences et anecdotes, la chanteuse donne aussi son avis sur l'actualité du petit écran !



Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

Marianne james fait un carton avec "Tatie Jambon"

Chanteuse, comédienne, humoriste, Marianne James a déjà derrière elle une carrière de 25 ans. D'abord connue pour ses spectacles comme l’Ultima récital et plus récemment Miss Carpenter, l'artistes'est également fait place à la télévision dans des programmes comme Prodiges, Eurovision, À vos pinceaux, et bien évidemment Nouvelle Star.

Marianne James présente "Tatie Jambon", le concert à la Grande Comédie de Paris

Aujourd'hui, c'est sur scène que nous retrouvons Marianne James. Après plusieurs représentations à guichet fermés l’été dernier dans le Festival Off à Avignon, la chanteuse est à la Grande Comédie à Paris jusqu'au 4 novembre avec Tatie Jambon, le concert, un spectacle pour les petits comme pour les grands. Vous pourrez ensuite aller l'applaudir un peu partout en France puisqu'elle sera en tournée à partir de 2019.



Accompagnée du percussionniste Sébastien Buffet et du guitariste Philippe Begin, ils abordent ensemble le thème de la recherche du bonheur à travers les petits plaisirs de la vie. Au programme : des airs de bossa nova, de samba, de pop, de rock, d'électro... Marianne interprète d'ailleurs des chansons issues de Tous au lit ! (2016) et Tous heureux ! (sorti le 20 septembre dernier), ses 2 livres-CD co-écrits avec Valérie Bour aux éditions des Braques.

> Marianne James - "Tatie Jambon", le concert