DIAPORAMA - La famille royale réunie pour le 91e anniversaire d'Elizabeth II

publié le 18/06/2017 à 10:18

Les 103 coups de canons avaient été tirés le 21 avril, le jour de son anniversaire. Mais les célébrations officielles en l'honneur des la doyenne des monarques n'avaient lieu que le 17 juin 2017 à Londres. Pour l'occasion, la famille royale s'est rassemblée autour d'Elizabeth II à Buckingham Palace. Entourée par son mari le prince Philip, son fils, le prince Charles, la princesse Camilla mais aussi ses petits-enfants Harry et William, accompagné par la duchesse de Cambridge et leur enfants, George et Charlotte.



L'équipe acrobatique de la Royal air force a réalisé une démonstration en l'honneur de la Reine, à proximité du palais royal, donnant pour l'occasion les couleurs de l'Union Jack au ciel. Les Life Guards et la cavalerie royale, et la Garde royale étaient également présents, admirés par une foule venue nombreuse pour tenter d'apercevoir la famille royale.

Comme le veut la tradition, la Reine s'est exprimée. Un discours avec une teneur un peu particulière, puisque les célébrations se sont déroulées quelques jours seulement après la tragédie qui a frappé la capitale britannique, l'incendie de la Grenfell Tower, au cours duquel 58 personnes ont perdu la vie, dans la nuit du 13 au 14 juin. Vendredi, la veille des célébrations, Elizabeth II s'était rendue au chevet des victimes du drame.