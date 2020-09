publié le 28/09/2020 à 10:34

La famille Tanti s'agrandit. Deux ans après la naissance de Tiago, Manon et Julien des Marseillais ont accueilli Angelina début septembre 2020. Cette nouvelle membre de la famille est à découvrir dans le documentaire Manon + Julien = Bébé Angélina, dont les premiers épisodes sont disponibles sur 6Play.

Du déménagement des Tanti à Dubaï, aux préparatifs de l'arrivée d'Angélina, en passant par le stress des parents et l'impatience de Tiago, tous les moments de la famille sont à découvrir dans ce nouveau documentaire.

Et pour en savoir plus sur la vie des Marseillais loin des caméras, découvrez notre podcast Marseillais Y en a jamais assez. Paga se confie sur sa passion pour la musique électronique, Jessica parle de sa vie de mère et des réseaux sociaux et Julien revient sur son premier départ pour Miami en compagnie de ses fratés.

>> Écoutez aussi notre podcast Les Marseillais y en jamais assez, une série d'épisodes exceptionnels sur les candidates et candidats de l'émission de télé-réalité diffusée sur W9. Au micro de Capucine Trollion, les plus célèbres membres de la "famille" des Marseillais se confient sur cette aventure qui a changé leur vie, évoquent leur relation avec leurs fans, partagent des réflexions personnelles. Un cocktail de bonne humeur et d’émotion. Un podcast RTL Originals.