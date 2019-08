Crédit : Capture d'écran du compte Instagram de Kerry Kennedy et AFP

Saoirse Kennedy Hill et Robert F. Kennedy

publié le 02/08/2019 à 21:58

La "malédiction des Kennedy" a encore frappé. Saoirse Kennedy Hill, une des petites-filles de Bobby Kennedy vient de mourir de ce qui semblerait être une overdose de drogue, à 22 ans. C'est la dernière mort qui a frappé la famille Kennedy, déjà très endeuillée par les multiples tragédies qui l'ont touché au cours des années.

Saoirse Kennedy Hill était la fille du cinquième enfant de Robert Francis Kennedy (il a eu 11 enfants avec Éthel Kennedy, sa femme). Mary Courtney Kennedy, sa mère, l'a eue avec Paul Michael Hill, un des "Quatre de Guildford", qui a été condamné à tort pour des attentats de l'IRA (l'armée républicaine irlandaise, qui se bat contre la présence anglaise en Irlande du Nord, ndlr). La jeune fille de 22 ans aurait apparemment été victime d'une overdose. Elle se battait depuis quelques années contre la dépression.

Elle avait écrit sur son mal-être dans le journal d'une de ses écoles, The Deerfield Scroll. Elle y révélait notamment avoir fait une tentative de suicide, après avoir été victime d'une agression sexuelle : "Je me suis totalement perdue, lorsque quelqu'un que je connaissais et que j'aimais, a dépassé de sérieuses limites sexuelles avec moi", confiait-elle alors.

We love you Saoirse pic.twitter.com/SWvRti0nl6 — Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) August 2, 2019

D'après le Guardian, la famille a publié un communiqué pour confirmer la disparition de Saoirse Kennedy Hill. Dans celui-ci, les Kennedy expliquent que la jeune fille était "passionnée par les droits humains, par l'empouvoirement des femmes et qu'elle travaillait avec des communautés indigènes pour construire des écoles au Mexique". Sa grand-mère de 91 ans, Éthel Kennedy, a déclaré que "le monde était un peu moins beau aujourd'hui".

Une tragédie familiale qui persiste

Le terme de "malédiction familiale" a commencé à être popularisé pour parler de cette famille à la fin des années 1960. Le monde a été marqué par l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Le 35e président des États-Unis est tué par balles, alors qu'il traversait la ville dans la voiture présidentielle décapotable, près de trois ans après avoir été élu. Près de 56 ans après sa mort, des doutes persistent encore sur les circonstances de sa mort. Cinq ans plus tard, son frère Robert F. Kennedy est lui aussi assassiné alors qu'il est en pleine campagne pour l'Élection présidentielle américaine, le soir de sa victoire à la primaire de Californie.

Leur frère aîné, Joseph P. Kennedy Jr. avait été tué pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur sœur aînée Kathleen Kennedy Cavendish d'un accident d'avion en 1948. Un des oncles de Saoirse, Michael Lemoyne Kennedy est décédé dans un accident de ski en 1997. En 1999, le fils de John F. Kennedy, dit "John-John"; disparaît dans un accident d'avion avec sa femme et sa belle-sœur, également dans l'appareil.

En 1984, Saoirse Kennedy Hill avait rendu hommage à un autre de ses oncles, David A. Kennedy, mort à 28 ans d'une overdose, selon Paris Match : "Je sais que je te verrai au paradis avec mon grand-père, l'oncle Michael et d'autres membres de la famille", avait-elle écrit à l'époque.