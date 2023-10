Maeva Ghennam harcelée et menacée après avoir affiché son soutien aux Palestiniens

"Si tu es d’accord tu es une terroriste aussi salle chienne", "arrête de défendre ton pays de m… défend Israël, c'est pas nous qu’on a attaqué en premier (…) dans deux jours y a plus de Palestine, plus de Gaza y a plus rien connasse", "on va te brûler avec tes propos", "sale arabe de m…". Des messages comme ceux-là, l'influenceuse Maeva Ghenam en a reçu des centaines après la diffusion d'une vidéo de soutien aux Palestiniens. Selon Le Parisien, la jeune femme s'est rapproché d'un cabinet d'avocat pour porter plainte.

L'influenceuse aux plus de 3 millions d'abonnées avait déclaré, suite aux attaques du Hamas du 7 octobre dernier : "Je suis contre les guerres. Je suis contre ce qui se passe. Ce qui est arrivé à Israël, je ne suis pas du tout d’accord avec ça, mais on en parle de tous les morts qu’il y a en Palestine ? On en parle du fait que tous les jours, ils délogent des Palestiniens de leur propre maison, là où ils ont grandi ? On en parle de tous ces morts-là ?".



Un "véritable raid numérique" selon son avocat

"Alors, oui, ça me fait de la peine ce qu’il s’est passé en Israël, mais j’ai aussi de la peine pour ce qu’il se passe en Palestine (…) Pourtant, vous savez que je n’ai rien contre les juifs, mes bébés. Je suis amie avec des juifs, j’ai déjà fait Shabbat, j’ai déjà été deux fois en Israël. Je suis musulmane pratiquante et pourtant j’ai des amis juifs", avait-elle ajouté.

Un discours qui visiblement n'a pas plu puisque la jeune femme a reçu ensuite des menaces de mort, de viol ainsi que des messages racistes. Un "véritable raid numérique" décrit Ilyacine Maallaoui, l’avocat de Maeva Ghennam. La jeune femme a ainsi reçu plus d'un millier d’appels ainsi que de plusieurs centaines de messages et son numéro de téléphone a également circulé. Son avocat assure qu'elle poursuivra en justice "l’intégralité de ces auteurs" pour "leur rappeler que l’impunité numérique est une illusion et que la paternité de tels propos entraîne inévitablement des conséquences judiciaires" a-t-il ajouté. Pour rappel, menacer de mort est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros.



