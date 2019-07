Louis Ducruet, le fils de Stéphanie de Monaco, s'est marié

publié le 29/07/2019 à 14:36

C'est le dernier mariage princier en date. Samedi 27 juillet, Louis Ducruet, le fils de Stéphanie de Monaco, a épousé sa petite amie Marie Hoa Chevallier, dans la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco, devant 200 invités.

Le jeune homme de 26 ans est 14e dans l'ordre de succession au trône monégasque et actuellement, il occupe le poste de recruteur international pour le club de football de l'AS Monaco. Il est également co-gérant de Monadeco, la société de son père. C'est le fils aîné de la princesse Stéphanie de Monaco et de son premier mari, Daniel Ducruet et donc le petit-fils du prince Rainier III de Monaco et de Grace Kelly.

Selon Monaco Matin, les deux jeunes gens se sont rencontrés à la SKEMA Business School, une école de commerce française. Louis Ducruet à fait sa demande en 2018, après 6 ans de relation. Marie Chevallier travaille dans la coordination en organisation d’événements pour un hôtel de luxe de la Société des bains de mer, à Monaco.

La cathédrale n'avait pas accueilli de mariage princier depuis celui du prince Rainier III et de Grace Kelly. Le fils de Stéphanie de Monaco a choisi de se marier dans la cathédrale emblématique pour rendre hommage à son grand-père, qu'il admirait et aimait beaucoup, selon ses propos, rapportés dans Hello Monaco. "C'était le seul moyen qu'il soit avec nous" s'est-il confié. La mariée à fait son entrée dans une robe dessinée par Pauline Ducruet et l'atelier Boisanger, la sœur de son fiancé, puis à changé de robe pour une Rosa Clara.