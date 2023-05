"LOL : qui rit, sort !" - Ramzy Bedia répond à Blanche Gardin : "Perso, moi je prends le chèque"

En avril dernier sur sa page Facebook, l'humoriste Blanche Gardin avait expliqué refuser de participer à la saison 4 du programme phare de Prime Video, LOL : qui rit, sort ! en raison de la somme "affolante" proposée aux comédiens (200.000 euros pour un jour de tournage) contre "seulement" 50.000 euros pour l'association du gagnant. "Très très cher Monsieur Bezos, je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL : qui rit sort ! diffusée sur votre plateforme Amazon. En tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde", écrivait-elle.

Depuis ses propos qui ont fait beaucoup parler, certains anciens candidats du programme ont réagi. Dernier en date, Ramzy Bedia, participant de la saison 2, s'est exprimé sur le sujet dans les colonnes du magazine Society. "Moi, personnellement, quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu'il y avait ce salaire pour une journée de boulot, ils m'ont dit 'Si tu ne le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous ? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2.200 euros par mois ? Toi, t'as cette chance, alors saisis-la'", raconte l'humoriste

"On n'a pas tous la même histoire, on ne vient pas tous du même endroit. (...) Le seul point commun, c'est ce gros chèque. Perso, moi je le prends. Qu'on respecte l'avis de Blanche Gardin et qu'on respecte le mien", ajoute-t-il.

