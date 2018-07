Les syndicats : combien de divisions ?

publié le 29/05/2016 à 12:32





Yves touche l'actualité du doigt pour ce premier sujet. Il souhaite connaître l'avis de Philippe Bouvard sur la puissance de frappe des syndicats en France. A ce sujet, Philippe est assez tranché : "Je crois que tous nos vieux systèmes politiques et sociaux sont dépassés : des députés de la majorité qui ne soutiennent plus le gouvernement et des syndicalistes qui gouvernent le pays. Bref, à l’âge où on est moins à l’aise sur ses pieds ça m’ennuie de voir tant de gens marcher sur la tête." Marc avait envie d'aborder un sujet très différent : le vote par Internet, est-il souhaitable ? Les tics de langage exaspèrent Alain et il veut connaître le sentiment de Philippe Bouvard à ce sujet. Et le voici : "Un regret, c’est qu’à une époque où les français de la base ne se sont jamais si bien exprimés, les français du sommet parlent si mal."



Eric Fiat est l'invité de Philippe Bouvard. Avec Adèle Van Reeth, il signe "La pudeur. Questions de caractère" aux éditions Plon.

Parce qu'elle est à la fois morale (la vertu de réserve) et érotique ("elle fait le charme de l'amour comme le prix des abandons ", disait Louise de Vilmorin), la pudeur est sans doute la plus troublante des vertus. Deux philosophes s'emploient ici à en faire l'éloge, et pour cela sont conduits à s'interroger sur le sexe des anges et la vie amoureuse de Kant.

Valeur désuète et même ringarde ? Loin de là : véritable piment du désir, infiniment plus charmante que ses sœurs la pruderie, la décence, la honte et l'escartefiguerie, la pudeur est sans doute le sentiment le plus propre à l'homme, être fragile oscillant à jamais entre l'ange et la bête.



Dans la presse de cette semaine, Philippe nous parle entre autre de Daniel Craig qui ne veut plus rejouer son rôle de James Bond, de la prochaine disparition du ticket de métro et du prix exorbitant du mètre carré sur l’île St Louis à Paris.

Aujourd'hui Philippe Chevallier nous livre ses bon mots sur le tournoi de Roland-Garros qui se joue en ce moment.

