Les objets d'Yves Montand et Simone Signoret vendus aux enchères

publié le 27/06/2017 à 10:00

La vente aux enchères du lundi 26 juin à Paris à permis de se souvenir du couple formé par Yves Montand et Simone Signoret. 200 objets provenant de leur résidence secondaire d'Autheuil dans l'Eure ont été vendus, comme le piano sur lequel Montand répétait, la correspondance entre Montand et Edith Piaf adjugée à 37.000 euros, ou encore une montre ornée de diamants qui appartenait à Simone Signoret.



Au cœur de cette salle où résonne le marteau du commissaire priseur c'est toute la vie de Montand et Signoret qui défile : photos, vieux meubles, bijoux… Simone Signoret l'intellectuelle, artiste multiple, plume dans les échanges épistolaires et les livres.

Un talent que Bernard, 77 ans connaît bien. Cet ancien éditeur a travaillé avec Signoret sur le tapuscrit d'Adieu Volodia adjugé 1000 euros : "J'ai rencontré Simone durant la dernière anéne de sa vie et finissait son dernier roman. Elle avait un problème de vue, elle avait plusieurs lampes pour l'éclairer. Il fallait retaper toutes les lignes qui s'entrelaçaient",.

Un amour commun pour le cinéma

Simone Signoret ce sont aussi ces boucles blondes, ce visage lisse qui excellent devant la caméra dans Casque d'or en 1951. Le jeu d'acteur était un talent partagé par ce couple mythique. Dans la maison D'Autheuil, il y avait de nombreux scénarios de leurs films, vendus hier pour certains à plusieurs milliers d'euros. Celui de César et Rosalie a été adjugé à plus de 4000€ et des films où SImone Signoret et Yves Montand se donnent la réplique, comme Police Python 357 en 1976 et L’Aveu six ans plus tôt. Ce dernier fait référence à l'idéologie politique d'Yves Montand, d'abord le communisme puis ce revirement libéral à la fin de sa vie. Une idéologie façonnée au gré des voyages et des rencontres.



Parmi les 200 collectionneurs et passionnés venus assister à cette vente, il y avait surtout des amoureux du Yves Montand chanteur. Le piano sur lequel il répétait sera finalement adjugé à 13.000 euros. Les souvenirs du couple ont quitté les pièces, le grenier, le jardin d'Autheuil et ses feuilles mortes pour s'envoler dans les musées et les salons des collectionneurs.