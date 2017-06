Michel Plasson est la star du festival de Colmar

publié le 26/06/2017 à 10:28

Michel Plasson a 84 ans, il parle lentement, il digresse facilement et si on lui donne un micro il ne le lâche pas. L'entretien qu'il a donné à RTL s'est révélé être une grande réflexion sur la musique, telle qu'elle est perçue et jouée en France. Pour Michel Plasson aujourd’hui, les chanteurs, étrangers ou non, prononcent mal notre langue, les orchestres jouent pour la plupart trop vite, trop fort et le maestro regrette que les nuances, et la couleur des sons se soient perdus en route ces dernières années.



D’après lui, si la France est fière de sa peinture et de sa littérature, elle l’est beaucoup moins de sa musique. Si l’on en croit Michel Plasson, les Français manquent de confiance en eux, ils font un complexe d’infériorité par rapport aux Italiens, aux Autrichiens ou aux Allemands. Et puis la musique française est délicate, elle est difficile à saisir, toute en fragilité.

Issu d’une famille de musiciens (même son fils Emmanuel est chef d’ailleurs), cette vision de la musique française trop mal aimée, Michel Plasson l’a toute sa vie défendue et c’est en ardent défenseur de la musique des XIXème et XXè siècles qu’il a fondé il y a 5 ans son Académie. Il sélectionne des chanteurs du monde entier pour se perfectionner, chez lui à Régismond-le-Haut près de Béziers, au bord du Canal du Midi, au milieu des orangers et des oliviers.

Des artistes internationaux s’y font professeurs le temps de quelques jours : la soprano Natalie Dessay ou le baryton José Van Dam se sont déjà prêtés à l’exercice. Cette académie, il l’a évoquée à de nombreuses reprises pendant notre interview, on sent bien que la transmission est devenue cruciale à ses yeux.



Michel Plasson, formé au conservatoire de Paris et aux Etats-Unis, même s’il a dirigé des dizaines d’orchestres, est surtout connu pour avoir dirigé pendant 35 ans à partir de 1968 l’orchestre du Capitole de Toulouse. Aujourd’hui un festival lui rend hommage, c’est le festival de Colmar, qui fête sa 29ème édition. Il y dirigera deux concerts consacrés à Ravel, Dutilleux et Berlioz.



On y entendra aussi d’autres grands noms : Renaud Capuçon ou le Trio Wanderer par exemple, et les jeunes de l’académie de Michel Plasson, dans trois lieux historiques de la ville : l’ancienne Douane du XIVème siècle, la KoïfHus, la chapelle St Pierre et l’église St Matthieu. Le festival de Colmar c’est du 5 au 14 juillet, prix des places de 8 à 60 euros.