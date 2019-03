publié le 22/03/2019 à 18:02

Aujourd'hui, vendredi 22 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête qui peut passer de « Stagiaire » à la télé à tête d’affiche au théâtre… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui incarne la bonne humeur et les mauvaises réponses… Caroline Diament

Une Grosse Tête qui prouve à sa grand-mère Corentine, qu’elle aussi est loin d’être une Bécassine…Roselyne Bachelot

Une Grosse Tête qui a un côté caméléon, il ne change pas de couleur mais d’accent suivant l’endroit où il se trouve… Eric Laugérias



Une Grosse Tête qui ne cherche pas à avoir le dernier mot mais le premier… Laurent Baffie



Une Grosse Tête marseillaise dont la devise est : Rien ne sert de courir, il faut PASTIS à point… Titoff



