publié le 21/03/2019 à 18:02

Aujourd'hui, jeudi 21 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui pendant que les jours rallongent n’en fait pas autant avec ses jupes…Karine Le Marchand

Une Grosse Tête tellement mince qu’on peut voir aussi sa beauté intérieure… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui déplore qu’il y est beaucoup plus de pédophiles que de gérontophiles… Chantal Ladesou

Une Grosse Tête qui un jour a pris la plume et ne l’a jamais rendu… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui préfère regarder des étiquettes que la météo pour savoir combien de degrés il va y avoir… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui a croisé Michael Jackson mais était déjà trop âgé pour devenir riche… Philippe Manœuvre



