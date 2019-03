publié le 20/03/2019 à 18:02

Aujourd'hui, mercredi 20 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui sait que le Printemps vient de Mars et les femmes de Vénus… Valérie Mairesse. Une Grosse Tête dont les « oh oui » printaniers sont aussi mélodieux que les "cui-cui" des oiseaux… Caroline Diament.

Une Grosse Tête pour qui c’est une bonne nouvelle d’entrer dans la saison des amours… Melha Bedia.

Une Grosse Tête qui préfère célébrer la Journée Internationale de la Francophonie que l’arrivée du Printemps… François Rollin.

Une Grosse Tête à cause de qui on pourrait avoir un printemps pluvieux s’il chante un peu trop… Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête pour qui, peu importe la saison, pourvu que l’herbe soit verte au Parc des Princes… Florian Gazan.



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !