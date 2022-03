Les Grosses Têtes : "Mon meilleur souvenir, l'arrivée de Jeanfi", se souvient Bernard Mabille

Dans ce nouvel épisode des "Grosses Têtes à Têtes", Bernard Mabille partage ses souvenirs de l'émission. La première fois qu'il y a participé, "c'était avec Philippe Bouvard. Il y avait (Olivier de) Kersauson, Jean Yann, Jacques Martin. J'avais été amené aux Grosses Têtes par Thierry Leluron. Je m'en souviens parce que j'étais mort de trouille... C'est un souvenir énorme".

"Je n'ai pas dormi de la nuit la veille parce que Bouvard m'avait dit : 'Si vous convenez vous revenez, sinon dehors". C'était net et précis", se souvient l'humoriste âgé de 74 ans en en rigolant aujourd'hui. "C'était des monstres, moi je n'étais rien à côté de gens-là", se remémore Bernard Mabille.

Quant à sa première fois avec Laurent Ruquier, c'était tout simplement "la première émission de Laurent. J'étais très content de travailler avec Laurent parce que ce n'était pas sûr que ça se fasse avec lui. Je ne le connaissais pas, donc on a bu un verre ensemble (...) Le courant est tout de suite passé".

C'est un Ovni ce type Bernard Mabille à propos de Jeanfi Janssens

Son meilleur souvenir ? "Je crois que ça a été l'arrivée de Jeanfi (Janssens, ndlr). Ah la la, il déboulait d'on ne sait où, la campagne profonde. Je ne savais pas qui c'était. C'est un Ovni ce type. Je l'ai trouvé sympa et surtout très très drôle". Et le pire ? "C'est quand Kersauson fait la gueule, ça c'est insupportable. Dès que tu parles, il te traite de gros con. Ça va un moment mais trop c'est trop".

Bernard Mabille dévoile enfin son plus gros fou rire. "Là, on va revenir longtemps en arrière : je pense que c'était quand Carlos racontait des histoires. Curieusement on la connaissait mais il l'a racontait de telle façon qu'on avait pas l'impression de la connaître... Il y avait la bonhomie, le bonhomme... Je n'aurais jamais pensé un jour déconner avec lui".

