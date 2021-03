Les Grosses Têtes : les meilleures imitations en podcasts

publié le 31/03/2021 à 16:30

Savez-vous que nos Grosses Têtes, en plus de répondre aux nombreuses questions de Laurent Ruquier, ont également des talents d'imitateurs ? À travers ces nouveaux podcasts, mis en ligne régulièrement, l'équipe de l'émission vous propose de retrouver les compilations des meilleures imitations des sociétaires.



Florian Gazan reprenant Marcela Iacub, Philippe Manœuvre dans la voix de Christophe Beaugrand, Chantal Ladesou imitant François Mitterrand ou encore Antoine Duléry imitant Alain Delon et son grand ami Gérard Jugnot... Faites le plein de bonne humeur et de rires. À consommer sans modération !

Chaque semaine, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous donnent rendez-vous sur RTL. Ne manquez pas votre programme favori de 15h30 à 18 heures, du lundi au vendredi, mais aussi le weekend à la même heure avec les Best of de l'émission. Retrouvez également l'ensemble des replays sur l'application RTL ou rtl.fr.

