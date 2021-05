Les Grosses Têtes : le meilleur de Marcela Iacub

publié le 01/05/2021 à 08:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur de Marcela Iacub dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme.

Juriste, chercheuse et essayiste franco-argentine, Marcela Iacub apporte avec elle aux Grosses Têtes son accent, doux et sexy, reconnaissable entre mille. Dans ce Best of qui lui est consacré, Marcela Iacub se prend la tête en espagnol avec Arielle Dombasle, mais raconte aussi pourquoi les plombiers ont du mal à venir chez elle...



