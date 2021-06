Les Grosses Têtes : le meilleur de Jean-Luc Lemoine

publié le 05/06/2021 à 08:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur de Jean-Luc Lemoine dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme.

Véritable humoriste, Jean-Luc Lemoine ne manque jamais de répartie lorsqu'il s'agit de répondre à ses camarades des Grosses Têtes. Dans ce Best of qui lui est consacré, Jean-Luc Lemoine a du mal à articuler. Il raconte également enlever souvent son pantalon, et compte même l'un de ses tournages à la télévision...

Chaque semaine, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous donnent rendez-vous sur RTL. Ne manquez pas votre programme favori de 15h30 à 18 heures, du lundi au vendredi, mais aussi le weekend à la même heure avec les best of de l'émission. Retrouvez également l'ensemble des replays sur l'application RTL ou rtl.fr.