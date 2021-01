Les Grosses Têtes : le meilleur de Florian Gazan

publié le 29/01/2021 à 15:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur de Florian Gazan dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme…

Le commentateur sportif, véritable figure de l'émission, n'en finit pas d'impressionner les autres Grosse Têtes avec ses réponses plus impressionnantes les unes que les autres. Dans ce best of, on le retrouve notamment en vacances avec Christine Bravo, mais aussi commentateur du Tour de France en compagnie de Franck Ferrand, ou encore animateur d'un karaoké spécial, consacré à Annie Cordy...

