Les Grosses Têtes du 30 décembre 2017

best of 30/12/17

publié le 30/12/2017 à 18:00

Saviez-vous que Robert Grossetête a existé, c'est un érudit du 12ème siècle inventeur d'un objet qui sert toujours aujourd'hui. Pour le savoir écouter...

Plan drague entre Marcela Iacub et Michel Drucker, mais ce dernier est déconcentré par Karine Le Marchand.

Les expériences de JeanFi avec les orages dans les avions, comme la foudre qui traverse l'avion.

L'effet de l'altitude sur les parties génitales masculines est assez étonnant, c'est à écouter vous serez pourquoi JeanFi préfère les longs courriers.

