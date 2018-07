Les Grosses Têtes du 28 décembre 2017

Best of 28/12/17

publié le 28/12/2017 à 18:05

Les rumeurs sur George Clooney sont amplifiées par les Grosses Têtes hommes, et démenties par les Grosses Têtes femmes, on se demande pourquoi.

Quelle Grosse Tête a cette sentence "Quand tu te suicide tu laisse une lettre tu ne laisses pas une tong".

Christine Bravo ne croit pas que Isabelle Mergault cuisine et pour preuve elle lui demande la recette de la purée.

Christine Bravo raconte une anecdote sur Ray Charles, elle reste fidèle à sa réputation de mythomane.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes