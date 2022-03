Les Grosses Têtes : "Caverivière me fait me pisser dessus", confie Geluck

Philippe Geluck se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des "Grosses Têtes à Têtes". La Grosse Tête pour faire un bon gros repas ? "Ne me faites pas dire Bernard Mabille, parce que c'est la réponse qu'on attend... sauf si après le repas on va faire une balade à cheval pour voir la tête du cheval. Mais sinon, c'est Laurent Ruquier, Laurent Baffie, Gérard Jugnot".

Quant à la Grosse Tête qu'il aimerait voir plus souvent dans l'émission "c'est Thierry Ardisson, que je n'ai plus vu depuis un moment et qui est aussi quelqu'un de culture, dont j'aime le ton détaché. Il me manque".

Pour une séance cinéma un dimanche soir, "il y a quelques mois ou années, j'aurais dit Pierre Bénichou parce que j'ai des souvenirs partagés avec lui absolument délicieux (...) À peine le générique (du début, ndlr) terminé, il ronflait, et avant le mot fin il se réveillait en me disant : 'pas terrible hein'"

Enfin, pour une nouvelle Grosse Tête, il pense à Philippe Caverivière. "C'est un type qui me fait pisser de rire. Je ne sais pas comment il serait du tac-au-tac dans l'improvisation, mais dans l'exercice auquel il s'astreint chaque jour, il est absolument éblouissant".

