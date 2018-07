publié le 28/06/2018 à 18:05

Jeudi 28 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui est la Usain Bolt des Grosses têtes… on a du mal à suivre : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête qui après avoir été enfermé dans un loft sera enfermé tout l’été à la Comédie Saint Martin dans la pièce "Numéro Complémentaire" : Steevy Boulay

Une Grosse Tête qui aurait été un très bon défenseur au foot, il tacle fort et ne laisse rien passer : Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête qui n’a pas attendu la coupe du monde de foot pour prendre la forme du ballon : Titoff.



Une Grosse Tête qui préfère l’accent drôle à l’accent grave : Eric Laugerias.



Une Grosse Tête qui commente le catch et qui pourrait bien se prendre une manchette par les autres grosses têtes à force de répondre aux questions : Florian Gazan.

Les Grosses Têtes du jeudi 28 juin Crédit : Kervin Portelli

