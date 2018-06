publié le 25/06/2018 à 18:06

Lundi 25 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qui contrairement à l’équipe du Maroc en oupe du monde, lui est toujours qualifié pour nous faire rire dans l’émission : Mustapha El Atrassi.

Une Grosse Tête, « monsieur foot » pour les uns, « monsieur bonne réponse » pour les autres et « monsieur casse-couille » pour les auditeurs : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui préfère gagner un ballon de rouge qu’un ballon d’or : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui regarde juste la fin des matchs de foot quand les joueurs échangent leurs maillots : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête avec qui on se demande s’il n’a pas avalé tous les ballons du Mondial : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui peut regarder un match de poule et marier le fermier : Karine Le Marchand.

Les Grosses Têtes du lundi 25 juin Crédit : Kervin Portelli

