publié le 22/06/2018 à 18:05

Vendredi 22 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qu’il faudrait envoyer dans le vestiaire de l’équipe d’Argentine pour remobiliser l’équipe : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui a autant de chance de trouver une bonne réponse que le Pérou de devenir champion du Monde de foot : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête qui contrairement à l’équipe de France, n’est jamais sorti d’une poule : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui suit les matchs sur les chaines étrangères pour travailler ses accents : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui entre la Coupe du Monde Foot et la fête de la musique était overbooké hier : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui en 1986 pour la coupe du monde au Mexique chantait "Viva les Bleus" : Michel Boujenah.

Les Grosses Têtes du vendredi 22 juin 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !