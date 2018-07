Les Chevaliers du Fiel dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 24/04/2018 à 12:30

Ils débarquent enfin au cinéma et c'est une première ! Eric Carrière et Francis Ginibre, plus connus sous le pseudo Les Chevaliers du Fiel, se sont laissés tenter par le septième art et viennent de réaliser leur premier long métrage : Les Municipaux, ces héros. Ce film est une adaptation de leur spectacle La Brigades des feuilles, déjà transposé il y a 2 ans en série à la télévision. Le duo originaire de Toulouse donne notamment la réplique à Bruno Lochet, Sophie Mounicot, Lionel Abelanski ou encore Marthe Villalonga. Sorti en Occitanie le 18 avril dernier, le film sera présent dans tous les cinémas de France à partir du 25 avril !

"Les municipaux : ces héros", le film des Chevaliers du Fiel

L'histoire : Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

> "Les municipaux, ces héros" - Bande-annonce

