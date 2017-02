publié le 13/02/2017 à 10:19

Après les deux énormes succès de Vacances d'Enfer et de Croisière d'Enfer, les Chevaliers du Fiel bouclent la trilogie Lambert avec leur nouveau spectacle : Noël d’Enfer. Le duo est actuellement sur la scène de l'Olympia jusqu'au 17 février !

Neuf personnages joués par deux comédiens, un chalet dans le Jura, une nuit de Noël, de la neige et du

suspense ! Les Chevaliers du Fiel incarnent monsieur et madame Lambert, un couple qui a loué un chalet dans le Jura pour y passer la soirée de Noël... C’est le départ d’une histoire de fous qui avance à un rythme de dingue, avec dans le désordre le plus total : une belle sœur acariâtre, une agent immobilière très demandeuse, un migrant décontracté, un concierge délateur, un pompier exhibitionniste, un curé exorciste... Le tout dans un vrai beau chalet en bois magnifique ! Ce Noël d'Enfer est un cadeau qui met le feu au sapin, et ça fait vraiment du bien…

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

