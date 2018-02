publié le 25/02/2018 à 14:00

C'est une première pour Eric Carrière et Francis Ginibre ! Le duo des Chevaliers du Fiel passe enfin derrière la caméra pour réaliser un long métrage. Intitulé Les municipaux, ces héros, il s'agit d'une adaptation de leur spectacle La Brigades des feuilles, déjà transposé en série pour C8 en 2016. Les humoristes se sont entourés de Bruno Lochet, Sophie Mounicot, Lionel Abelanski ou encore Marthe Villalonga. Le film sortira en salles le 18 avril en Occitanie et le 25 avril dans toute la France !

"Les municipaux : ces héros", le film des Chevaliers du Fiel

L'histoire : Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

Invités de Jade et Eric Dussart ce weekend, les Chevaliers ont un avis bien précis sur certains programmes télé ! Ainsi, quand on leur demande ce qu'ils pensent de l'émission Danse avec les stars, Eric Carrière se lâche : "Moi ça me gonfle ! je ne vois pas l'intérêt ! Déjà on ne sait pas qui est la star... Contrairement à The Voice, que je ne regarde pas forcément, il y a des gens qui chantent et nous pour être des pseudo chanteurs, on sait la difficulté que c'est de chanter. Mais danser ça ne me parle pas. Et puis le commentaire du jury, non mais sans déconner... On ne fait pas un métier d'artiste pour avoir un jury qui vous met des notes !" conclut-il.

Autre programme qui subit les critiques du duo : Y'a pas photo, diffusé sur TF1 entre 1997 et 2002 et animé par Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Les Chevaliers du Fiel révèlent que l'émission leur avait fait faire un faux reportage au début de leur carrière en les faisant passer pour des sourciers, ces personnes qui recherchent de l'eau souterraine en utilisant une baguette ou un pendule. "Au début on est amené à faire n'importe quoi", explique Eric Carrière avant de continuer : "Quand tu débutes, personne ne te veut à la télé donc on avait un attaché de presse, qu'on ne nommera pas, qui nous a dit "Il faut que vous ayez des particularités comme ça ils vous inviteront". L'humoriste enchaîne ensuite sur cette fameuse anecdote avec l'émission de Bataille et Fontaine : "Lui [l'attaché de presse], sans nous le dire, il leur a vendu l'idée que moi je trouvais de l'eau. Donc un jour, une équipe de TF1 appelle et dit "On vient tourner, est-ce que vous pouvez trouver de l'eau pour la télé ?". Eric Carrière et Francis Ginibre se retrouvent ainsi dans un parc à faire semblant d'être des sourciers. Une situation ubuesque mais hilarante !



Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !