publié le 31/08/2018 à 07:14

Dernier adieu en musique à Aretha Franklin avant ses funérailles ce vendredi 31 août. Un concert en hommage à sa carrière a eu lieu jeudi 31 août au Chene Park Amphitheatre, dans le centre de Détroit. La chanteuse aux 75 millions de disques vendus à travers le monde est décédée le 16 août dernier, à 76 ans. Ses proches avaient promis du grand spectacle pour cet ultime lever de rideau. C'est le point d'orgue d'une semaine où les fans se sont succédés par centaines pour l'approcher une dernière fois.



Depuis plusieurs jours, ses admirateurs défilent dans une église pour saluer sa dépouille dans un cercueil clinquant, presque noyé dans les roses. La chanteuse porte une tenue de scène et des escarpins Louboutin rouges mercredi et dorés hier, jeudi 30 août.

Même esprit spectaculaire pour ce concert dont les tickets sont partis en quelques minutes. Une quarantaine de chanteurs de la scène soul, r'n'b, jazz reprennent ses grands titres tels que Respect. Aujourd'hui, ses obsèques devraient durer près de six heures avec Stevie Wonder, Ariana Grande et Jennifer Hudson.

À écouter également dans ce journal :

- Éducation : C'est la rentrée des profs ce vendredi 31 août ! Plus de 880.000 enseignants de la maternelle à la terminale font leur reprise. Lundi, ce sera au tour des élèves désormais privés de portable. C'est une des nouveautés de cette rentrée.



- Social : Les syndicats aussi font leur rentrée. Cinq organisations, dont FO et la CGT, ont déjà programmé une journée d'action juste avant les vacances de la Toussaint le 9 octobre prochain pour dénoncer la politique sociale d'Emmanuel Macron. Mobilisation aussi de la CGT Cheminots, deux mois après l'adoption de la réforme ferroviaire, elle lance un appel à la grève pour le 18 septembre.



- Sondage : Emmanuel Macron au plus bas dans les sondages depuis cet été. Il perd 5 points dans le dernier baromètre BVA pour RTL, Orange, La Tribune. Il recueille 34% de bonnes opinions. C'est à peine plus que François Hollande à la même période.





- Football : Les champions du monde au grand complet ou presque pour leur rentrée la semaine prochaine. À part le gardien Steve Mandanda, blessé, tous sont convoqués pour affronter l'Allemagne et les Pays-Bas les 6 et 9 septembre prochains.