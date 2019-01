Le prince George fait une confidence étonnante à une passante

publié le 28/01/2019 à 18:33

Entre la famille royale et les petits surnoms, c'est une longue histoire d'amour. Le prince George n’échapperait pas à cette tradition familiale d'après une indiscrétion de nos confrères du tabloïd The Sun. D'après le journal, une passante aurait rencontré la petite famille, George, Charlotte et leur grand-mère Carole Middleton alors qu'elle promenait son chien dans le Berkshire, où réside la famille maternelle du petit prince.



La femme a alors demandé au jeune garçon qui s'intéressait à son chien quel était son nom, même s'il s'agissait d'une évidence. À sa surprise, George a répondu : "Je m'appelle Archie". Identité secrète pour éviter les histoires, jeu de rôle d'enfant ou véritable surnom, il est impossible de savoir ce qui aurait poussé le jeune prince à se rebaptiser.

À l'école, George est déjà surnommé "PG", soit Prince George, et sa mère l'avait baptisé "mon petit raisin" lorsqu'elle était enceinte. William, son père, était appelé "Wombat" par sa mère Diana ou encore "Big Willy" par sa femme Kate. Harry porte déjà un surnom au quotidien puisque son vrai prénom est Henry. Meghan est appelée "Flower" ou "Bean" par ses parents et même la reine est surnommée "Lilibet" dans l'intimité.