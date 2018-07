Le journal de 7h30 : Iris Mittenaere sacrée Miss Univers

publié le 30/01/2017 à 08:35

La plus belle femme du monde est Française. Iris Mittenaere a été élue Miss Univers dans la soirée du dimanche 29 janvier, à l'issue d'un concours télévisé à Manille, aux Philippines. La Miss France 2016, ex-étudiante en chirurgie dentaire porte désormais une seconde couronne.



Elle a été sacrée sous le regard de la directrice générale de l'organisation Miss France, Sylvie Tellier. "Vous ne pouvez pas imaginer comment on est contents et heureux [...] Elle avait le plus beau corps de toutes les candidates de Miss Univers et moi je suis extrêmement fière de ça. Depuis une dizaine d'années, on travaille sur ce côté naturel. En France, les filles n'ont pas recours à la chirurgie esthétique", rappelle Sylvie Tellier.

La jeune femme de 24 ans, originaire de Lille, commence donc sa vie de Miss Univers dès ce lundi 30 janvier. Selon la patronne des Miss France, le sacrement de sa protégée n'est pas seulement dû à sa beauté : "C'est une femme très intelligente, cultivée et très curieuse. Il me semble que ça a fait la différence", assure-t-elle.

À écouter également dans ce journal

- Mondial de handball : les Bleus ont remporté la finale face à la Norvège (33-26), dimanche 29 janvier. La troisième mi-temps s'est poursuivie toute la soirée... Ils seront reçus lundi 30 janvier à l'Élysée.



- Primaire socialiste : François Hollande s'est entretenu dimanche 29 janvier avec le vainqueur de la primaire socialiste, Benoît Hamon. Le chef de file du PS a remporté 58,72% des voix face à Manuel Valls, à l'issue du second tour.



- Les premiers mots de Benoît Hamon passent mal dans le camp de Manuel Valls, car le leader de la gauche a pris la parole à son QG avant la fin du discours de Manuel Valls.



- Benoît Hamon est crédité de 13 à 15 % d'intention de vote au premier tour de la présidentielle, selon un sondage réalisé pour RTL. Il est le 4e homme de la campagne.



- François Fillon était en meeting à la Villette dimanche 29 janvier. Il a défendu sa femme Penelope, affaiblit à cause des soupçons d'emploi fictif.



- Donald Trump a provoqué un tollé international après sa fermeture sélective des frontières. Il s'est défendu de toute discrimination musulmane, alors que des millions d'Américains ont manifesté contre le "muslim ban".



- Une fusillade dans un centre islamique du Québec a fait au moins 6 morts et 8 blessés, dans la nuit de dimanche 29 janvier.



- Football : Dimitri Payet est de retour à l'Olympique Lyonnais.