publié le 08/05/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Laurent Ruquier était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé.

L'animateur est l'auteur de Finement con aux éditions Flammarion. Cet ouvrage est un savoureux recueil de ses meilleures réflexions sur l'actualité, à la fois drôles et irrévérencieuses.

Ce matin pendant l'émission, Laurent Ruquier est revenu sur sa brouille avec Catherine Barma, son ancienne productrice, et a évoqué un litige financier toujours en cours. Il a aussi poussé un coup de gueule contre certaines décisions gouvernementales liées à la pandémie et notamment sur le faux public à la télé. L'animateur a également fait des révélations sur le futur de ses deux émissions On Est En Direct et Les Enfants de la Télé.

Ce matin, Marc Lavoine était l'invité surprise de Laurent Ruquier. Par téléphone, le chanteur a donné son pronostic sur la finale de The Voice. Il a également assuré qu'il allait utiliser les jumelles offertes par Jade et Eric Dussart lors de sa venue le 27 mars dernier, pour observer les candidats lors de cette fameuse finale le 15 mai prochain... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande les 40 ans de la Victoire de François Mitterrand sur FranceInfo ! La chaîne d'information en continu va rediffuser la soirée électorale du 10 mai 1981. François Mitterrand avait alors été élu président de la République face à Valéry Giscard d'Estaing. Des témoignages et des analyses devraient enrichir ce programme. Diffusion le lundi 10 mai à partir de 19h50. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Info ou intox ?

- Un duo pour remplacer Laurent Bignolas à la présentation de Télématin...

- CNews maintient Eric Zemmour à l'antenne malgré les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui...

- Deux ans après son AVC, Alain Delon bientôt de retour dans une grande interview diffusée à la télé dans les prochaines semaines...



