publié le 10/11/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Laurent Baffie dans On Refait La Télé ! Ce dimanche, le chroniqueur télé a évoqué Patrick Sébastien, un de ses amis. Les deux hommes ont un point commun : leur franc-parler. Cependant, cela a valu au présentateur du Plus grand cabaret du monde d'être remercié par France 2. Laurent Baffie regrette la disparition de cette émission "familiale qui met tout le monde d'accord".

Pour lui, Patrick Sébastien a été victime d'un "grand nettoyage" effectuée par la direction de France Télévisions. Baffie mentionne notamment Delphine Ernotte, la présidente du groupe : "Il y a des gens qui dirigent des télés, qui virent tout le monde et je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas virés. Qui va virer Delphine Ernotte ? Je ne sais pas" avant d'ajouter "Ça va bien arriver un jour". L'humoriste la compare même à une "équarisseuse". L'humoriste termine ainsi : "Ils ont des problèmes d'audience terrible et ils virent des émissions qui marchent. C'est quand même des décisions très étranges". A bon entendeur...

Nous vous proposons de découvrir cette séquence en vidéo ci-dessus...

Le Dico 2 Laurent Baffie

En 2012, Laurent Baffie publiait son premier dictionnaire chez Kero. Un ouvrage composé de définitions, de citations et d'explications toutes drôles et irrévérencieuses, à lire, à piocher et à relire pour le plaisir. Immense succès pour l'humoriste et chroniqueur télé avec plus de 500.000 exemplaires vendus.

"Le dico 2 Laurent Baffie", disponible aux éditions Kero depuis le 16 octobre 2019

7 ans après, le "sniper" le plus célèbre du petit écran est enfin de retour en librairie avec la suite : Le Dico 2 ! Il y propose plus de 700 nouvelles définitions personnelles, des jeux de mots et des réflexions à son image, mais toujours poétiques et drôles. Vous y trouverez par exemple :

- Boussole: Conseillère d’orientation.

- Papillon : Chenille qui redémarre.

- Confessionnal : Cabane de pécheur.

- Paralytique : Pourrisseur de ola.

- Hospice : Bac à légume.

- Satyre : Faune qui déflore.

- Jardin public : Parc à t’aime.

- Slip : Premier témoin de l’accident.

- Marat : Premier de Corday

- Testament : Papier qui déchire.

- Morue: Poisson des criées.

- Tu: Console de je.

Le seul-en-scène de Laurent Baffie

L'ancien acolyte de Thierry Ardisson est également de retour sur scène. Il a adapté son livre 500 questions que personnes ne se pose (Kero) publié en 2014 pour son one-man-show. Des interrogations non pas existentielles mais plutôt celles qui ne traversent qu'un seul esprit un peu barré, pour notre plus grand plaisir : celui de Laurent Baffie évidemment !

Laurent Baffie est actuellement en tournée avec son one-man-show

Vous pourrez notamment aller l'applaudir le 22 novembre prochain à Arlon en Belgique, mais aussi à Vierzon le 30 novembre, à Tours le 14 décembre ou encore à Clermond-Ferrand le 20 décembre.