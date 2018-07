publié le 30/01/2017 à 04:10

64 ans que la France attendait ça. Iris Mittenaere a été désignée Miss Univers parmi 86 candidates. Le concours s'est déroulé dimanche 29 janvier à Manille, aux Philippines. La Française a remporté le titre tant convoité alors qu'elle était en "finale" face à miss Colombie et Miss Haïti.



Le concours de beauté, créé en 1952, n'avait vu qu'une seule française récompensée, Christiane Martel, en 1953. Iris Mittenaere, Miss France 2016, espérait bien inscrire son nom en bas de la longue liste de reines de beauté. La compétition avait lieu cette année aux Philippines, d'où la dernière gagnante de Miss Univers, Pia Alonzo Wurtzbach, est originaire.

En 2013, Marine Lorphelin était arrivée première dauphine. L'année suivante, la Française Flora Coquerel, Miss France 2014, avait quant à elle terminé troisième dauphine. Parmi les grandes favorites de cette édition, on retrouvait les Miss Philippines, USA, Thaïlande, Canada ou bien sûr la France, représentée par Iris Mittenaere.

Miss FRANCE Iris Mittenaere is the #65thMissUniverse! pic.twitter.com/mFni4SHjS5 — 65th Miss Universe (@MissUniverse_65) January 30, 2017

Iris Mittenaere, de Miss France à Miss Univers

Iris Mittenaere, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, sacrée ambassadrice beauté 2016 à Lille, où elle est née, est étudiante en chirurgie dentaire. Une carrière mise entre parenthèses pour se consacrer à son rôle de Miss France, et désormais de Miss Univers. Sacrée le 19 décembre 2015, la jolie brune de 1m72 avait devancé Miss Martinique, Miss Tahiti et Miss Provence, ses trois premières dauphines.



La jeune femme de 24 ans, fille d'un professeur d'histoire-géographie et d'une professeure des écoles, a toujours été très sportive. Elle a pratiqué depuis son enfance différents sports, dont l'équitation, la danse ou la gymnastique. Iris Mittenaere, qui espérait reprendre ses études à la fin de son année en tant que Miss France, devra repousser un peu plus longtemps son retour sur les bancs de l'université.

This moment ... thank you @piawurtzbach ¿¿ You are an amazing woman ... thank you for everything ¿¿ Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 30 Janv. 2017 à 0h24 PST

"Je suis fière de représenter la France et l'Univers", se réjouit la Miss

Iris Mittenaere était sans conteste l'une des grandes favorites de cette élection de Miss Univers 2016. Néanmoins, la concurrence était rude pour la jeune femme, qui affrontait 85 des plus belles femmes du monde, à Manille, dans la nuit du 29 au 30 janvier. "C'est vrai que j'ai encore du mal à me rendre compte que je suis Miss Univers", a expliqué la Miss lors d'une conférence de presse. Très émue lors de son sacre, la jeune femme ne réalise toujours pas. "Je rêve", commente-t-elle sur Instagram.



"J'ai vraiment hâte de retourner en France pour vous la montrer de plus près, cette couronne, et pour vous remercier tous, parce que vous avez été d'un soutien sans faille depuis le début de cette aventure. Je suis vraiment très fière, aujourd'hui, de représenter la France et l'Univers", s'est réjouit Iris Mittenaere après son élection.



"C'était son rêve [...]. Moi, ça fait 15 ans que je suis au stand de Miss France Organisation, ça fait 12 ans que j'espère ça, et elle l'a fait", s'est quant à elle félicitée Sylvie Tellier, qui était présente tout au long de l'élection de Miss Univers, et bien sûr, lors du sacre de sa protégée.

Waaaaou ! I'm dreaming... thank you @conradmanila thank you manila thank you France ¿¿¿¿ I love you all !!! Thank you thank you thank you !! #france #missfrance #missuniverse #thankyou #conrad Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 29 Janv. 2017 à 21h21 PST

Diffusée lundi 30 janvier à 1 heure du matin sur Paris Première, l'élection de Miss Univers sera rediffusée sur la chaîne du Groupe M6 à 13h20 et 23h20. L'occasion de revoir le sacre d'Iris Mittenaere, première Miss France couronnée Miss Univers depuis Christian Martel, il y a 64 ans.