publié le 29/06/2018 à 18:05

Vendredi 29 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui veut souvent nous faire profiter de ses lumières mais qui a du mal à trouver l’interrupteur : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête architecte de formation et grosse tête par déformation : Peri Cochin.

Une Grosse Tête qui se dit qu’aujourd’hui le plus proche de la blonde à forte poitrine, c’est Bernard Mabille : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui sait que depuis le 21 juin on est en solstice d’été mais il préfère quand même les solstices de Strasbourg ou les solstices de Morteau : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui est comme les arbitres de foot, il peut sortir un petit jaune ou un gros rouge : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a écumé autant d’océans que Peroni de bars : Olivier de Kersauson.

Les Grosses Têtes du Vendredi 29 juin Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !