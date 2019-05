publié le 17/05/2019 à 14:53

Elle était sans doute la chatte la plus connue du monde entier. Grumpy Cat est morte des suites d'une infection des voies urinaires ce mardi 14 mai, à l'âge de 7 ans.Sa renommée a explosé lorsqu'une photo d'elle a été publiée en 2012, mettant en avant son expression grincheuse. Le compte Twitter de Grumpy Cat compte actuellement 1,5 million de followers et son compte Instagram plus de 2 millions.



"Grumpy Cat a aidé des millions de gens à sourire à travers le monde, même quand les temps étaient durs", écrivent les propriétaires, Tabatha, Bryan et Chrystal, dans un texte publié sur les réseaux sociaux.

Le grincheux chat de l’Arizona qui s’appelait en réalité Tardar Sauce était devenu célèbre grâce à ses innombrables photos sur les réseaux sociaux. Phénomène numérique, Grumpy cat était aussi une mine d’or économique avec la création de nombreux produits dérivés à son effigie mais aussi des publicités utilisant sa bouille.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 mai 2019