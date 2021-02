publié le 01/02/2021 à 20:00

Direction la Nouvelle-Aquitaine. L'Amour est dans le pré dévoile les portraits des cœurs-à-prendre de sa saison 16, le 1er février. L'occasion de découvrir ces 12 candidats et candidates accompagnés par Karine Le Marchand dans leurs quêtes du grand amour. Aujourd'hui : Franck ,46 ans, sylviculteur et maraicher sans enfant.

"Après une courte carrière de sous-officier de l’armée de terre pour faire plaisir à sa famille militaire, l’amour de la terre et des forêts se sont imposés à Franck, raconte la production de l'émission. Il a travaillé 10 ans comme bûcheron et régisseur de propriétés de chasse, puis

7 ans pour l’Office National des Forêts. Il est aujourd’hui à son compte, possède 53 hectares de forêt et 1 hectare de maraichage sur lequel il fait pousser des pommes de terre, des potimarrons, des topinambours ou des tomates".

Très actif, ce vrai romantique, attentionné et sensible est prêt à ralentir le rythme pour rendre l'amour possible. Franck recherche une "femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête". "Elle peut jeter sa balance, je veux qu’elle vive, qu’elle soit heureuse et qu’elle s’aime”, a-t-il déclaré. Il acceptera avec plaisir ses enfants si elle en a, est prêt à construire une nouvelle maison pour accueillir celle qui partagera sa vie.