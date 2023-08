"L’amour est dans le pré" (M6) : quand Julien rencontre Thomas, "l'homme à phrases"

C'est la seconde fois que Julien participe à l'émission L'Amour est dans le pré. Après une première expérience en tant que prétendant, c'est comme agriculteur que l'homme de 42 ans a, à son tour, accueilli ses prétendants lors des speed-dating. Il a notamment fait la rencontre de Thomas, assistant social dans un hôpital, et ancien soigneur-animalier.

Dès le début de leur entrevue, Thomas a offert à Julien un bracelet avec un petit mot : "Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive." Alors que l'agriculteur a demandé à son prétendant pourquoi il lui avait écrit, Thomas lui a répondu que c'était d'abord "pour son regard et son sourire", puis a lancé une petite phrase dont il a le secret : "Les yeux sont les fenêtres de l'amour, et le sourire est le reflet de cette beauté là."

Une phrase qui n'a pas échappé à Karine Le Marchand, qui a tout de suite réagi : "Il a des phrases pour tout en fait". Mais également à Thomas : "Il sort des phrases de partout lui". Malheureusement pour Julien, il n'a pas été sélectionné par l'agriculteur de 42 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info