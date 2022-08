Les nouvelles autour d'Anne Heche ne sont pas rassurantes. L'actrice américaine se trouve actuellement dans un état désespéré après avoir été victime d'un accident de voiture le 5 août dernier à Los Angeles. Plusieurs médias américains avancent qu'Anne Heche "ne devrait pas survivre".

L'accident a provoqué de "graves blessures" cérébrales, annonce jeudi 11 août un communiqué d'un représentant de l'actrice. "Elle est maintenue en vie afin de déterminer si certains (organes) sont viables", poursuit le communiqué au sujet de l'actrice, désireuse de faire don de ses organes.

L'actrice est dans le coma à la suite de cet accident du 5 août dernier. Anne Heche a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une maison de deux étages dans un quartier du côté ouest de Los Angeles. Ce lourd incident a provoqué "des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie", d'après les pompiers de la ville californienne.

"Anne avait un grand cœur et touchait chaque personne qu'elle rencontrait avec son esprit généreux", indique le communiqué. Anne Heche est notamment connue pour plusieurs rôles dans les années 1990, dans le feuilleton Another World ainsi que dans les films 6 Jours, 7Nuits et Donnie Brasco.

