Mort de Peter Fonda : les stars lui rendent hommage

publié le 17/08/2019 à 06:35

L'acteur américain Peter Fonda, rendu célèbre par son rôle de motard dans le film "Easy Rider" (1969) qu'il avait co-écrit, est mort vendredi 16 août au matin à son domicile de Los Angeles à l'âge de 79 ans, laissant orpheline toute une génération marquée par ce long-métrage entré dans la légende.

La disparition de l'acteur, dont le film le plus célèbre a marqué l'histoire des années 1960, risque de laisser un grand vide.

"Icône #PeterFonda", a simplement tweeté l'acteur Joseph Gordon-Levitt, accompagnant son message d'une photo, en noir et blanc, de Peter Fonda, veste en cuir sur les épaules et immense drapeau américain dans le dos. "Repose en Paix", a tweeté la réalisatrice américaine Ava DuVernay avec une photo datant de 2012 où elle fait un selfie avec celui qu'elle qualifie de "légendaire".

De son côté, le réalisateur John Carpenter a écrit : "Peter Fonda était un ami et un acteur sous-estimé. Lumineux, drôle, chaleureux, Peter était une star de cinéma avec une étincelle dans les yeux. Il était Crazy Larry et Pipeline et il me manquera".

De son côté, le réalisateur John Carpenter a écrit : "Peter Fonda était un ami et un acteur sous-estimé. Lumineux, drôle, chaleureux, Peter était une star de cinéma avec une étincelle dans les yeux. Il était Crazy Larry et Pipeline et il me manquera".