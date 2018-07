Ku Klux Klan et impôts fous dans La Curiosité

publié le 29/08/2017 à 13:17

Première partie : L'histoire du Ku Klux Klan

Cette organisation est revenue violemment dans l’actualité cet été, on vous raconte l’histoire du Ku Klux Klan avec André Kaspi, grand spécialiste des Etats-Unis et professeur émérite à la Sorbonne…



Deuxième partie : Les impôts les plus fous du monde

On voudrait bien y échapper, mais les impôts se rappellent à notre souvenir à la rentrée avec le dernier tiers provisionnel, les taxes d’habitation et foncières…Nous avons décidé de découvrir les impôts les plus fous !

Depuis des siècles, ceux qui nous gouvernent n’ont vraiment pas manqué d’imagination…Jean-François Nimsgern nous fait faire le tour du Monde des impôts les plus dingues !

à lire : Histoire des impôts improbables de Jean-François Nimsgern paru aux Editions les belles lettres

Histoire des impôts improbables