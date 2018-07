publié le 28/05/2016 à 01:07

Ils étaient quatre en lice à pouvoir espérer remporter cette finale. C'est sur un plateau au décor soigné et en direct de Paris que l'ultime vote a eu lieu. Et c'est Wendy qui a été désignée comme la meilleure aventurière de cette saison 2016 par les onze jurés, composé d'anciens candidats. Cette ultime émission de la saison a tout d'abord débuté avec l'une des épreuves cultes de "Koh-Lanta" : l'orientation. Pascal, Wendy, Gabriel et Cécilia se sont mesurés dans cet avant-dernier challenge afin de peut-être remporter les 100.000 euros. Et c'est Pascal qui a survolé cette épreuve en retrouvant le bâton qui lui permet de se qualifier pour le second temps fort de l'émission : les poteaux. Il est suivi de près par Gabriel et Wendy. Seule Cécilia ne déniche pas le précieux sésame et est éliminée.



Les trois derniers aventuriers se sont affrontés sous le soleil, puis la pluie. Wendy a été la première a chuté de la petite plateforme qui ne mesure que 10 cm. Puis Gabriel lâche à son tour et c'est un Pascal euphorique qui remporte l'épreuve reine. Pascal choisit Wendy pour l'accompagner jusqu'au conseil final qui se déroule à Paris. Liés par une amitié tissée au fil de l'aventure, Pascal et Wendy vont être départagés par leurs anciens camarades. "Je choisis Wendy ce soir, je suis un homme de parole, avec Wendy, on en a parlé avant, et je lui ai dit qu'elle avait ma parole d'homme que je l'emmènerais aux poteaux si je pouvais, et en finale si je pouvais", a confié le candidat.

Alain, éliminé la semaine passée se lève et présente ses excuses à Wendy pour lui avoir donné ses sacs la semaine dernière, et lui offre un magnifique bouquet de fleurs. Puis l'heure du dépouillement arrive. Le suspens est palpable alors que Wendy et Pascal sont au coude-à-coude. Un seul vote les départagera, c'est le dernier des onze bulletins et c'est le nom de la jeune femme qui y est inscrit!