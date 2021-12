"Koh-Lanta" : pourquoi la finale ne sera pas en direct ce mardi soir

L'événement télévisuel de ce mardi soir c'est forcément le finale de "Koh-Lanta". Cette saison anniversaire très chahutée, doit se terminer ce soir, mais les récents événements pourraient bouleverser le déroulement de cette finale. En effet, après les découvertes de tricherie de la part du candidat Teheiura, qui s'est procuré de la nourriture dans des habitations voisines, ce dernier a été éliminé.

Mais la production de TF1 a appris à Paris, fin novembre, de nouvelles rumeurs selon lesquelles d'autres héros avaient succombé à l'appel de dîners clandestins. Sont en cause les candidats les plus emblématiques à savoir Claude, Laurent, Sam et d'autres. Leur faute : avoir attendu le sommeil des gardiens supposés les surveiller pour aller se restaurer chez l'habitant. La production est atterrée, le public déçu.

"Nous réfléchissons à ce que nous allons faire quant au dépouillement des votes du jury final", indiquait la productrice Alexia Laroche-Joubert au Parisien le 10 décembre.

La finale finalement enregistrée ?

Officiellement, rien de changé pour le téléspectateur ce mardi soir. Mais alors que ce lundi était encore envisagé une diffusion en direct, il a finalement été décidé d'avancer le rendez-vous à 10 heures ce mardi matin à la Plaine-Saint-Denis pour un probable enregistrement histoire d'éviter tout déballage ou règlements de comptes imprévus.

Concernant le gain de 100.000 euros, le gagnant pourrait en être privé et la somme versée à l'association Bertrand Kamal, du nom du candidat décédé d'un cancer en 2020.