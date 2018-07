publié le 30/09/2017 à 00:02

L'incertitude régnait avant le conseil. Après avoir perdu l'épreuve d'immunité, l'équipe des aventuriers jaunes de Koh-Lanta Fidji a été convoquée pour le traditionnel conseil pour éliminer l'un des leurs.



Alors que rien ne pouvait indiquer avec certitude quel candidat allait être évincé, les aventuriers ont finalement très largement voté contre May, candidate de l'équipe des jeunes au début de l'aventure.

L'enjeu de ce conseil de Koh-Lanta se situait surtout dans le fait que l'équipe actuelle des jaunes était composée d'autant d'ex-jaunes que d'ex-rouges.

Et si chaque aventurier a assuré devant le groupe qu'il voterait en fonction du mérite et non en fonction d'un accord passé auparavant, tous se sentaient en danger. Finalement, les aventuriers, y compris ceux qui étaient dans l'équipe de May au départ, ont voté à l'unanimité contre elle.

May quitte l'aventure #KohLanta, éliminée par les Anciens et les Jeunes de l'équipe Jaune… Vous comprenez ce choix ? pic.twitter.com/zy7NfLrSE0 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 29 septembre 2017

Arrivée après tous les aventuriers au début de l'aventure, en raison de l'abandon de Marine pour raisons médicales, May a très certainement été victime de cette place peu enviable. "Je n'oubliais pas que j'étais la dernière arrivée, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Mais aussi que je faisais partie avant de l'équipe des jeunes, que je suis une fille, que j'ai tiré trois fois une boule noire… Du coup, je n'ai pas pu montrer tout ce dont j'étais capable. Tout ça n'a pas joué en ma faveur".