publié le 30/10/2017 à 23:14

C'est apparemment une simple coïncidence. Quelques heures après les accusations de harcèlement visant Kevin Spacey, Netflix a annoncé la fin de la célèbre série politique House of Cards, dont l'acteur est la star au côté de Robin Wright."La 6e saison sera la dernière", ont indiqué Netflix et la société Media Rihts Capital, les co-producteurs de la série, dans un communiqué commun.



La série s’arrêtera donc à l'été 2018, à la fin de la saison 6 actuellement en tournage. Une source proche du dossier a cependant assuré que la fin annoncée de la série "n'était pas liée aux allégations de dimanche" même si les deux sociétés se disent "profondément troublée" après les révélations. "En réponse à ces révélations, les dirigeants des deux entreprises sont arrivés à Baltimore cet après-midi pour rencontrer les acteurs et l'équipe et s'assurer qu'ils continuent de se sentir supportés et en sécurité. Comme cela était prévu, Kevin Spacey ne travaillait pas à ce moment", pouvait-on lire dans le communiqué.

Les faits reprochés à Kevin Spacey remonteraient à 1986 lors d'une soirée à son domicile. Alors âgé de 14 ans, Anthony Rapp, un acteur de Star Trek, raconte que l'acteur lui aurait fait des avances et l'aurait agressé. De son côté, Kevin Spacey affirme n'avoir "aucun souvenir de cette rencontre" et met en avant son état d'ébriété. "Si je me suis comporté comme il le décrit, je lui dois des excuses pour ce qui semble être un comportement en état d'ivresse profondément inapproprié", a-t-il écrit.