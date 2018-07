publié le 28/03/2017 à 10:11

Il était récemment à l'affiche du film Un sac de Billes adapté du roman de Joseph Joffo. Kev Adams est aujourd'hui au casting du deuxième film de Romain Lévy : Gangsterdam. Aux côtés de Manon Azem et Côme Levin, l'acteur comique numéro un en France incarne cette fois-cii un étudiant en droit qui va se retrouver confronté aux barons de la drogue à Amsterdam, pour les beaux yeux de sa dulcinée. Le film sort en salle le 29 mars 2017.



"Gangsterdam" de Romain Levy, avec Kev Adams et Côme Levin

L'histoire : Ruben (Kev Adams), Durex (Côme Levin) et Nora (Manon Azem) sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l’accompagner. Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal pour séduire enfin Nora, dommage pour lui que Durex s’incruste dans l’aventure. Alors que tous les trois découvrent la capitale la plus dingue d’Europe, leur vie va franchement se compliquer quand ils vont réaliser que la drogue qu’ils viennent de récupérer appartient aux plus grands criminels d’Amsterdam…Très vite Ruben, Durex et Nora vont comprendre que pour retrouver leur vie d’avant, ils vont devoir cesser d’être des blaireaux, pour devenir de vrais héros.

Découvrez la bande-annonce :

> "Gangsterdam" - Bande-annonce

