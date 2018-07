Kanye West illustre un album avec une photo choc sur Whitney Houston

publié le 28/05/2018 à 18:16

Encore une polémique qui s'ajoute au triste palmarès de Kanye West. Le rappeur américain a dévoilé le 24 mai dernier sur Twitter la pochette d'album de Pusha T, un artiste dont il est le producteur. Un cliché s'immisçant dans la vie privée de Whitney Houston qui n'est pas du goût de la famille de la star disparue en 2012 à l'âge de 48 ans.





Sur cette photo prise en 2006 publiée par The National Enquirer, on découvre une salle de bains en pagaille où se mêlent emballages, produits et effets personnels de la chanteuse. Un désordre dans lequel on discernerait des accessoires dont la star américaine se serait servi pour se droguer. Une archive controversée pour laquelle Kanye West a déboursé la somme de 85.000 dollars (soit environ 73.000 euros) pour acquérir les droits d'utilisation.

Si certains internautes sont choqués par cette publication, le clan Houston est divisé face à cette "récupération" artistique. "C’est un coup de publicité écœurant", s'indigne Damon Elliott, un cousin de la star décédée, au site People. "Faire un coup pareil pour vendre des disques, c’est absolument dégoûtant", ajoute-t-il. "Cela fait du mal à ma famille et à ma fille. C’est mesquin. C’est vulgaire". Selon lui, la famille souhaite que la pochette soit changée.

Mais d'autres membres ne sont pas du même avis, comme Gary Michael Houston. Le neveu de la défunte et producteur de musique prend la défense de Kanye West, préférant plutôt blâmer la personne de l'entourage qui a pris la photo en question.

album 1 PUSHA T DAYTONA dropping 2mrw pic.twitter.com/M1UPvax5fa — KANYE WEST (@kanyewest) 24 mai 2018