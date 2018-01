Kim Kardashian et son mari Kanye West, parents pour la troisième fois

publié le 17/01/2018 à 15:54

"Elle est là !" C'est avec ces trois mots que Kim Kardashian a annoncé l'heureux événement mardi 16 janvier. La star de télé-réalité américaine et son mari Kanye West ont accueilli leur troisième enfant, une petite fille née d'une mère porteuse.



Déjà mère d'une fille (North, 4 ans) et d'un garçon (Saint, 2 ans), la jeune femme de 37 ans a tweeté la nouvelle à ses 58,4 millions d'abonnés sur son compte Twitter. "Kanye et moi sommes heureux d’annoncer l’arrivée de notre merveilleuse petite fille, en bonne santé. Nous sommes incroyablement reconnaissants à la mère porteuse qui a transformé nos rêves en réalité." La petite fille dont le nom n'a pas encore été dévoilé, est née lundi 15 janvier à 0h47 et pèse 3,3 kilos.

En septembre dernier, le site américain TMZ annonçait que la star révélée dans l'Incroyable famille Kardashian allait avoir recours à une mère porteuse, après deux grossesses compliquées. Cette dernière aurait touché la somme de 45.000 dollars pour porter le troisième enfant du couple Kardashian-West.