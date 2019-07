et Justine Vignaux

publié le 27/04/2019 à 15:00

À sa naissance, entendant son fils pleurer, le père de Julio Iglesias s'est exclamé : "Il aura une jolie voix". Mais pour le moment, ce n'est pas de sa voix, mais de ses pieds, et de ses mains, dont Julio se sert pour bâtir sa destinée. Depuis la plus petite enfance, il a le pressentiment qu'il sera footballeur, gardien de but. A quatorze ans il intègre donc la Section jeunes du Real Madrid.

Julio Iglesias est encore très loin de devenir professionnel mais la porte du foot est entrouverte. Entre deux entraînements au Real, qu'il ne rate jamais - attentif au moindre conseil, répétant mille fois le même geste - il commence des études de droit pour devenir éventuellement avocat. Dans ce domaine aussi, il a du talent, il est assidu et apprend vite.

Pourtant Julio ne sera ni gardien de but, ni avocat au barreau de Madrid...A la veille de ses vingt ans, un accident vient fracasser ses rêves. Le 22 septembre 1963, au petit matin, sur une route sinueuse qui mène au village de Majadahonda, à quelques kilomètres de Madrid, sa voiture, une Renault Dauphine rouge, dérape et s'écrase contre un talus. Avec trois amis, le gardien junior du Real revenait d'une fête locale. Par miracle, personne n'est gravement blessé. Et a priori, Julio Iglesias n'a rien...Juste une douleur aux cervicales.

Dans les jours et les semaines qui suivent l'accident, Julio reprend l'entraînement et les études. Mais un mal, insidieux, va peu à peu s'emparer de son corps et de ses membres... Son dos est comme transpercé par un poignard. Un soir, en rentrant du stade, il tombe brutalement dans les pommes. Plusieurs fois, il va ainsi perdre l'équilibre, comme si ses jambes ne le portaient plus...Les médecins se succèdent...Le diagnostic est alarmant : le jeune footballeur du Real est en train de devenir paraplégique.

Julio Iglesias est alors opéré en urgence. Après cette épreuve, Julio Iglesias ne sera plus tout à fait le même et restera à jamais hanté par ce moment où il avait failli ne plus jamais remarcher.

Durant sa convalescence, cloué dans un fauteuil, Julio Iglesias a commencé à jouer de la guitare. Elle lui a été offerte par son infirmier, et cet instrument, facile à transporter, ne va plus le quitter...